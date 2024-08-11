«Торнадо-С» уничтожил колонну украинской техники в приграничном районе Курской области

Расчет российской реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» уничтожил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает Министерство обороны РФ.

СМИ: Зеленский не спасет Украину от поражения атакой на Курскую область

Речь идет о пяти бронеавтомобилях и до 20 человек личного состава противника. Результаты поражения подтвердил оператор разведывательного беспилотного летательного аппарата.

Кроме того, минувшей ночью над Курской областью уничтожены четыре тактические ракеты «Точка-У» и 14 беспилотников Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияКурская ОбластьУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры