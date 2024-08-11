«Торнадо-С» уничтожил колонну украинской техники в приграничном районе Курской области
11 августа 202409:34
Расчет российской реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» уничтожил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает Министерство обороны РФ.
Речь идет о пяти бронеавтомобилях и до 20 человек личного состава противника. Результаты поражения подтвердил оператор разведывательного беспилотного летательного аппарата.
Кроме того, минувшей ночью над Курской областью уничтожены четыре тактические ракеты «Точка-У» и 14 беспилотников Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru