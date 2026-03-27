Тимур Иванов просит вернуть дело о растрате в апелляцию и оправдать его
27 марта 202606:10
Защита экс-заместителя главы Минобороны Тимура Иванова обжаловала приговор в кассационной инстанции, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Дениса Балуева.
Защита просит вернуть материалы дела в апелляцию и оправдать подзащитного. По его словам, дата судебного заседания в кассации пока не назначена.
Иванов был осужден на 13 лет колонии за растрату при покупке двух паромов для Керченской переправы и вывод около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».
Ранее военкомат отказал Иванову в отправке в зону СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
