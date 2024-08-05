Тимур Иванов попросил отпустить его из СИЗО

Он указал на все характеристики со службы, которые являются исключительно положительными.

Ранее в суде подтвердили участие Иванова в получении взятки. Адвокаты Иванова считают, что в его действиях отсутствует состав преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

