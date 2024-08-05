Тимур Иванов попросил отпустить его из СИЗО
5 августа 202406:18
Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов попросил смягчить ему меру пресечения, сообщает ТАСС.
Он указал на все характеристики со службы, которые являются исключительно положительными.
Ранее в суде подтвердили участие Иванова в получении взятки. Адвокаты Иванова считают, что в его действиях отсутствует состав преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru