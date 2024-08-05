Тимур Иванов попросил отпустить его из СИЗО

Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов попросил смягчить ему меру пресечения, сообщает ТАСС.

Следствие получило показания свидетелей по делу Иванова

Он указал на все характеристики со службы, которые являются исключительно положительными.

Ранее в суде подтвердили участие Иванова в получении взятки. Адвокаты Иванова считают, что в его действиях отсутствует состав преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Минобороны РФ
ТЕГИ:Уголовное ДелоМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры