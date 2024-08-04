Следствие получило показания свидетелей по делу Иванова

Следствие и суд получили показания свидетелей по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова и предпринимателя Сергея Бородина о получении крупной взятки, сообщает РИА Новости.

СКР может провести новые допросы по делу Тимура Иванова

Адвокат Мурад Мусаев заявил, что следствие вменяет его клиенту взятки на 1 миллиард рублей. Иванов вину не признает.

Ранее в суде подтвердили участие Иванова в получении взятки. Адвокаты Иванова считают, что в его действиях отсутствует состав преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:Уголовное ДелоМинобороны РФ

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