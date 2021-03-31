The National Interest назвал «Армату» самым мощным танком в мире

В список попал российский Т-14 «Армата», а также немецкий Leopard 2 A7+, американский M1 Abrams и южнокорейский K2 Black Panther. По данным издания, российская боевая машина имеет уникальные способности, которые делают танк серьезной силой на поле боя. Речь идет о мощной силовой установке Т-14 и его активной и пассивной системах защиты.

Танк Т-14 «Армата» впервые в истории смог без участия экипажа обнаружить и выбрать цели. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

