«Ростех»: танк «Армата» не имеет конкурентов

Ни одна страна в мире не обладает техникой, способной конкурировать с танком Т-14 «Армата» российского производства, сообщают «Известия» со ссылкой на индустриального директора комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхана Оздоева.

Он выразил уверенность в том, что подобный танк в мире «не скоро появится». «Объективно „Армата“ и ее разработчик, наш холдинг УВЗ, сейчас вне конкуренции», — сказал Оздоев.