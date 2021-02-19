«Ростех»: танк «Армата» не имеет конкурентов
Ни одна страна в мире не обладает техникой, способной конкурировать с танком Т-14 «Армата» российского производства, сообщают «Известия» со ссылкой на индустриального директора комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхана Оздоева.
Он выразил уверенность в том, что подобный танк в мире «не скоро появится». «Объективно „Армата“ и ее разработчик, наш холдинг УВЗ, сейчас вне конкуренции», — сказал Оздоев.
Директор отметил преимущества танка, среди которых - огневая мощь и хорошая защищенность, а также «интеллект».
Ранее стало известно, что новейший российский танк Т-14 «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме.
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