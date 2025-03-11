Телеканал RT показал кадры из трубопровода, по которому ВС РФ вышли в тыл ВСУ

По словам военного корреспондента Влада Андрицы, преодолет пришлось порядка 15 км. Передвигаться в полный рост бойцы не могли, поэтому были использованы специальные «тачанки».

Также он указал, что для облегчения дыхания бойцы-инженеры проделывали отверстия для того, чтобы в трубопровод поступал воздух.

«К секретной операции готовились порядка четырёх месяцев... Российские силы смогли застать врага врасплох», - говорится в сообщении.

Ранее Российские военные освободили промзону Суджи, операцию провели с заходом в тыл украинских войск через газовую трубу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

