Телеканал RT показал кадры из трубопровода, по которому ВС РФ вышли в тыл ВСУ
Кадры из трубопровода, по которому российские военнослужащие вышли в тыл украинским подразделениям в Судже Курской области, опубликовал телеканал RT.
По словам военного корреспондента Влада Андрицы, преодолет пришлось порядка 15 км. Передвигаться в полный рост бойцы не могли, поэтому были использованы специальные «тачанки».
Также он указал, что для облегчения дыхания бойцы-инженеры проделывали отверстия для того, чтобы в трубопровод поступал воздух.
«К секретной операции готовились порядка четырёх месяцев... Российские силы смогли застать врага врасплох», - говорится в сообщении.
Ранее Российские военные освободили промзону Суджи, операцию провели с заходом в тыл украинских войск через газовую трубу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru