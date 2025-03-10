Хинштейн объяснил отказ курских властей в поставке кислородных баллонов войскам

По его словам, его помощники поступили голосовые сообщения от бойца с позывным «Моисей», который отказался назвать свои точные данные и своё подразделение, а на предложение использовать закрытую военную связь он указал, что связи нет.

«Необходимо соблюдать определённый порядок... Заявки нам направляют командиры частей и подразделений... Это не частные деньги, за них требуется отчёт», - написал Хинштейн.

Также он сослался на командира спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаутдинова, который отметил, что у «Моисея» не было полномочий напрямую обращаться за помощью к региону.

Ранее в Курской области российские военные для прорыва позиций в Суджанском районе использовали трубу газопровода, для чего им потребовались средства защиты, сообщает RT.

