Хинштейн объяснил отказ курских властей в поставке кислородных баллонов войскам
Власти Курской области не могут направлять помощь «непонятно куда и кому, по телефонному звонку». Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, его помощники поступили голосовые сообщения от бойца с позывным «Моисей», который отказался назвать свои точные данные и своё подразделение, а на предложение использовать закрытую военную связь он указал, что связи нет.
«Необходимо соблюдать определённый порядок... Заявки нам направляют командиры частей и подразделений... Это не частные деньги, за них требуется отчёт», - написал Хинштейн.
Также он сослался на командира спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаутдинова, который отметил, что у «Моисея» не было полномочий напрямую обращаться за помощью к региону.
Ранее в Курской области российские военные для прорыва позиций в Суджанском районе использовали трубу газопровода, для чего им потребовались средства защиты, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru