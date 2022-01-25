Танковые учебные стрельбы начались на полигоне в Крыму

При этом танкисты отдельно отработают действия по подавлению противотанковых расчетов противника, а также стрельбу по мишеням – бронетехника и артиллерийские системы условного противника.

Ранее стало известно, что военные моряки РФ и КНР в ходе учений «Мирное море-2022» отработали досмотр и освобождение условно захваченного грузового судна. Об этом сообщает Минобороны.

