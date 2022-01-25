Танковые учебные стрельбы начались на полигоне в Крыму
Танковые подразделения армейского корпуса приступили к выполнению учебной стрельбы на полигоне «Ангарский» в Крыму, сообщили в пресс-службе Черноморского флота, передает ТАСС.
Отмечается, что стрельбы проводятся по плану боевой подготовки подразделений соединения береговой обороны.
При этом танкисты отдельно отработают действия по подавлению противотанковых расчетов противника, а также стрельбу по мишеням – бронетехника и артиллерийские системы условного противника.
Ранее стало известно, что военные моряки РФ и КНР в ходе учений «Мирное море-2022» отработали досмотр и освобождение условно захваченного грузового судна. Об этом сообщает Минобороны.
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