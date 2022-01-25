Танковые учебные стрельбы начались на полигоне в Крыму

Танковые подразделения армейского корпуса приступили к выполнению учебной стрельбы на полигоне «Ангарский» в Крыму, сообщили в пресс-службе Черноморского флота, передает ТАСС.

Отмечается, что стрельбы проводятся по плану боевой подготовки подразделений соединения береговой обороны.

Россия направила два дивизиона С-400 на учения в Белоруссию

При этом танкисты отдельно отработают действия по подавлению противотанковых расчетов противника, а также стрельбу по мишеням – бронетехника и артиллерийские системы условного противника.

Ранее стало известно, что военные моряки РФ и КНР в ходе учений «Мирное море-2022» отработали досмотр и освобождение условно захваченного грузового судна. Об этом сообщает Минобороны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко
ТЕГИ:КрымВоенные УченияТанки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры