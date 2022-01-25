Россия и Китай провели военно-морские учения в Аравийском море

Маневры состоялись Аравийском море, отмечает RT.

«В ходе учений российские корабли совместно с китайскими ВМС осуществили тактическое маневрирование и организацию досмотровых действий условно захваченного грузового судна, в качестве которого был использован танкер "Борис Бутома". Также моряки двух стран отработали освобождение условно захваченного судна», — цитирует сообщение Минобороны ТАСС.

От РФ в учениях участвовал отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц», большого морского танкера «Борис Бутома». Военно-морские силы Китая представили ракетный эсминец «Урумчи» и корабль комплексного снабжения «Тайху».

