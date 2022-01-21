Россия направила два дивизиона С-400 на учения в Белоруссию
Два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф» направлены с Дальнего Востока в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«По прибытии к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России», — цитирует RT сообщение оборонного ведомства.
Совместные оперативно-тактические маневры РФ и Белоруссии «Союзная решимость-2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Первые подразделения российских Вооруженных сил, задействованные в маневрах, уже прибыли в республику, пишет РИА ФАН.
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