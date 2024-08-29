Экс-замминистра обороны Попов не признал вину в мошенничестве
Бывший заместитель министра обороны Павел Попов отказался признать вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил его адвокат Игорь Дюкин.
Он указал, что обвинение Попову ещё не предъявлено, однако генерал не считает себя причастным к этому преступлению, так как «не руководил парком «Патриот» и не мог ни на что влиять».
«Мы обжалуем арест... Не были учтены возраст и состояние здоровья Попова», - заключил Дюкин.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что, по данным следствия, в период с 2021 по 2024 год Попов отвечал за работу, развитие и обслуживание парка «Патриот» и обогащался за счёт указанного учреждения, сообщает журнал «Профиль».
Военный суд арестовал экс-замминистра обороны до 29 октября.
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