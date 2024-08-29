СК задержал бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Павла Попова
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Павла Попова, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Генерала подозревают в мошенничестве. Уголовное дело связано с парком «Патриот». По версии следствия, Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», «обогащался за счет этого учреждения», действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Так, Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Московской области за счет парка «Патриот».
В собственности экс-замминистра обороны Попова находятся объекты недвижимости в престижных районах Москвы общей стоимостью более 500 млн рублей, отметили в СК.
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