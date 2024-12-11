СМИ: В США допустили, что Россия снова запустит «Орешник» в ближайшие дни

«Орешник» представляет собой гиперзвуковую баллистическую ракету с ядерной боеголовкой мощностью до 900 килотонн — это эквивалентно мощностям примерно 45 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Ракета имеет максимальную дальность поражения до 5,5 тыс. км и развивает скорость до 10 Мах (около 12,4 тыс. км/ч).

Она может нести боевую часть массой до 1,5 тонн. Уничтожить её можно лишь на начальной стадии полета с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области, однако на финальной стадии, когда боевые блоки развивают максимальную скорость, перехват невозможен. Эти данные приводил правительственный портал «Объясняем.рф», передает «Радиоточка НСН».

