СМИ: В США допустили, что Россия снова запустит «Орешник» в ближайшие дни
Россия в ближайшее время может провести пуск новейшей баллистической гиперзвуковой ракеты «Орешник», сообщает Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.
Согласно их информации, США рассматривают эту ракету в качестве средства устрашения, но не считают ее фактором, который может существенно изменить правила игры в конфликте на Украине.
«Орешник» представляет собой гиперзвуковую баллистическую ракету с ядерной боеголовкой мощностью до 900 килотонн — это эквивалентно мощностям примерно 45 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Ракета имеет максимальную дальность поражения до 5,5 тыс. км и развивает скорость до 10 Мах (около 12,4 тыс. км/ч).
Она может нести боевую часть массой до 1,5 тонн. Уничтожить её можно лишь на начальной стадии полета с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области, однако на финальной стадии, когда боевые блоки развивают максимальную скорость, перехват невозможен. Эти данные приводил правительственный портал «Объясняем.рф», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru