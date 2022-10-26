СМИ: На Западе отметили рост тактической слаженности российских военных при Суровикине

После назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе спецоперации на Украине среди российских военных отмечаются признаки большей тактической слаженности. Об этом пишет Politico.

Кадыров выразил уверенность в успешном завершении спецоперации под руководством Суровикина

«Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности», — отмечает издание.

По словам неназванного офицера британской разведки, Суровикин отличается «жестокой» эффективностью, а тактика командующего доказала свою действенность в Сирии.

Сергей Суровикин возглавил Объединенную группировку войск в зоне проведения российской спецоперации 8 октября, напоминает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры