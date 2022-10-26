СМИ: На Западе отметили рост тактической слаженности российских военных при Суровикине

«Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности», — отмечает издание.

По словам неназванного офицера британской разведки, Суровикин отличается «жестокой» эффективностью, а тактика командующего доказала свою действенность в Сирии.

Сергей Суровикин возглавил Объединенную группировку войск в зоне проведения российской спецоперации 8 октября, напоминает РИА ФАН.

