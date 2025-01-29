Суд рассмотрит дело Иванова о хищении у банка «Интеркоммерц»

В Москве Хамовнический суд 29 января проведет предварительное судебное заседание по уголовному делу экс-замминистра обороны России Тимура Иванова о растрате более 200 млн рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у «лопнувшего» банка «Интеркоммерц», сообщает РИА Новости.

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Судебное заседание пройдёт в закрытом режиме.

Ранее стало известно, что имущество экс-замминистра обороны Иванова может перейти государству, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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