Имущество экс-замминистра обороны Иванова может перейти государству

Имущество бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова, арестованное в рамках расследования уголовного дела, может быть передано в пользу государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

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Это произойдет, в случае вынесения обвинительного приговора. По делу Иванова арестованы 42 банковских счета, элитная квартира и особняк в центре Москвы, загородный дом и баня в Тверской области, земельные участки и 37 транспортных средств.

Ранее стало известно, что Иванов распределял добытые преступным путем деньги на банковские счета родителей, экс-супруги и матери его малолетней дочери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Минобороны РФРоссийская Армия

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