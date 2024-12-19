Имущество экс-замминистра обороны Иванова может перейти государству
Имущество бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова, арестованное в рамках расследования уголовного дела, может быть передано в пользу государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Это произойдет, в случае вынесения обвинительного приговора. По делу Иванова арестованы 42 банковских счета, элитная квартира и особняк в центре Москвы, загородный дом и баня в Тверской области, земельные участки и 37 транспортных средств.
Ранее стало известно, что Иванов распределял добытые преступным путем деньги на банковские счета родителей, экс-супруги и матери его малолетней дочери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru