Имущество экс-замминистра обороны Иванова может перейти государству

Это произойдет, в случае вынесения обвинительного приговора. По делу Иванова арестованы 42 банковских счета, элитная квартира и особняк в центре Москвы, загородный дом и баня в Тверской области, земельные участки и 37 транспортных средств.

Ранее стало известно, что Иванов распределял добытые преступным путем деньги на банковские счета родителей, экс-супруги и матери его малолетней дочери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

