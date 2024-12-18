СМИ: Экс-замглавы МО РФ Иванов распределял деньги между родными

Следователи выяснили, что он распределял добытые преступным путем деньги на банковские счета родителей, экс-супруги и матери его малолетней дочери.

Чтобы сокрыть участие в коррупционных преступлениях, Иванов переоформлял имущество на своих близких и переводил деньги на банковские расчетные счета доверенных лиц.

Ранее стало известно, что срок следствия по делу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова продлен до 23 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

