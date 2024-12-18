СМИ: Экс-замглавы МО РФ Иванов распределял деньги между родными
Стало известно, как бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов скрывал коррупционные деньги, сообщают «Известия».
Следователи выяснили, что он распределял добытые преступным путем деньги на банковские счета родителей, экс-супруги и матери его малолетней дочери.
Чтобы сокрыть участие в коррупционных преступлениях, Иванов переоформлял имущество на своих близких и переводил деньги на банковские расчетные счета доверенных лиц.
Ранее стало известно, что срок следствия по делу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова продлен до 23 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru