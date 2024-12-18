СМИ: Экс-замглавы МО РФ Иванов распределял деньги между родными

Стало известно, как бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов скрывал коррупционные деньги, сообщают «Известия».

Суд продлил арест счетов экс-замглавы Минобороны Иванова

Следователи выяснили, что он распределял добытые преступным путем деньги на банковские счета родителей, экс-супруги и матери его малолетней дочери.

Чтобы сокрыть участие в коррупционных преступлениях, Иванов переоформлял имущество на своих близких и переводил деньги на банковские расчетные счета доверенных лиц.

Ранее стало известно, что срок следствия по делу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова продлен до 23 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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