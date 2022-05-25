Путин поручил увеличить выплаты военным, участвующим в спецоперации

Выступая на аседании президиума Госсовета по социальным вопросам он отметил, что сделать это нужно с учётом ситуации на валютном рынке.

«Доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно все это пересчитать и соответствующим образом осуществить выплаты», - подчеркнул глава государства, указав, что это касается всех социальных вопросов.

Ранее Путин, вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка, где пообщался с проходящими там лечение российскими военнослужащими, получившими ранения на Украине.

