Путин поручил увеличить выплаты военным, участвующим в спецоперации
Президент России Владимир Путин заявил, что следует увеличить выплаты российским военнослужащим, находящимся за границей, сообщает РИА Новости.
Выступая на аседании президиума Госсовета по социальным вопросам он отметил, что сделать это нужно с учётом ситуации на валютном рынке.
«Доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно все это пересчитать и соответствующим образом осуществить выплаты», - подчеркнул глава государства, указав, что это касается всех социальных вопросов.
Ранее Путин, вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка, где пообщался с проходящими там лечение российскими военнослужащими, получившими ранения на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 580 / сут.
Умерли
379 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 705 / сут.
- Голикова: В России увеличилось число многодетных семей
- Глава МИД Украины назвал ситуацию в Донбассе «чрезвычайно плохой для ВСУ»
- В Крыму призвали исключить английский язык из школьной программы
- За повторное вождение без прав предложили штрафовать до 100 тыс. рублей
- Путин поручил увеличить выплаты военным, участвующим в спецоперации
- ООН: Более 70 стран находятся на грани дефолта
- «Мы это просто так не оставим»: Кадыров призвал Польшу извиниться за нападение на посла РФ
- Путин лично представил нового главу МЧС Куренкова
- Глава Минтруда назвал размер повышенной пенсии в России
- Путин заявил, что накопленная с начала года инфляция превысила 11%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru