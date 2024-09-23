Суд арестовал десятки банковских счетов по делу Иванова
23 сентября 202405:36
Суд в Москве арестовал 43 банковских депозита по делу экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, сообщает РИА Новости.
Они открыты в трех банках.
Ранее суд продлил срок ареста Иванова. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, их общая сумма достигла почти 1,2 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru