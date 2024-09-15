Найдена элитная недвижимость фигуранта дела экс-замминистра обороны Иванова

Во время следствия, которое проводится по делу экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, найдены элитные апартаменты возле Кремля еще одного фигуранта дела, бизнесмена Сергея Бородина, сообщает РИА Новости.

Адвокат Тимура Иванова опроверг сообщения о его сотрудничестве со следствием

Площадь недвижимости - 233,7 кв. м. Она находится в 3-м Кадашевском переулке в историческом трехэтажном особняке. Рыночная стоимость таких апартаментов — 250 млн рублей.

Также Бородин владеет участком в охраняемом коттеджном поселке в селе Николо-Урюпино на Новой Риге за 23 млн рублей и 60 сотками земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина.

Ранее свидетели подтвердили причастность Тимура Иванова к получению взяток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Уголовное ДелоНедвижимостьВзяткиМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры