Найдена элитная недвижимость фигуранта дела экс-замминистра обороны Иванова
Во время следствия, которое проводится по делу экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, найдены элитные апартаменты возле Кремля еще одного фигуранта дела, бизнесмена Сергея Бородина, сообщает РИА Новости.
Площадь недвижимости - 233,7 кв. м. Она находится в 3-м Кадашевском переулке в историческом трехэтажном особняке. Рыночная стоимость таких апартаментов — 250 млн рублей.
Также Бородин владеет участком в охраняемом коттеджном поселке в селе Николо-Урюпино на Новой Риге за 23 млн рублей и 60 сотками земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина.
Ранее свидетели подтвердили причастность Тимура Иванова к получению взяток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru