Су-34 поразили личный состав и технику ВСУ в Курской области

В сообщении говорится, что применялись авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления.

«Удар наносился по разведанным целям... Получив подтверждение об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», - заключили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны РФ направило в Суджанский район Курской области РСЗО, артиллерийские орудия, танки и другую тяжёлую технику, сообщает RT.