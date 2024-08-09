Су-34 поразили личный состав и технику ВСУ в Курской области

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 ударили по личному составу и технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что применялись авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления.

«Удар наносился по разведанным целям... Получив подтверждение об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», - заключили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны РФ направило в Суджанский район Курской области РСЗО, артиллерийские орудия, танки и другую тяжёлую технику, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:СпецоперацияВСУКурская ОбластьСу-34

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