Су-34 поразили личный состав и технику ВСУ в Курской области
Российские истребители-бомбардировщики Су-34 ударили по личному составу и технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что применялись авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления.
«Удар наносился по разведанным целям... Получив подтверждение об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», - заключили в оборонном ведомстве.
Ранее Минобороны РФ направило в Суджанский район Курской области РСЗО, артиллерийские орудия, танки и другую тяжёлую технику, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru