Су-34 поразил скопление живой силы и военной техники ВСУ в Сумской области

Скопление живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины было поражено российскими лётчиками в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Отмечается, что удар авиабомбой ФАБ-3000 нанёс экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

«Получив подтверждение об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», - заключили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 ударили по личному составу и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: uacrussia.ru
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияВКС РФСу-34

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