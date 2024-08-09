Су-34 поразил скопление живой силы и военной техники ВСУ в Сумской области
Скопление живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины было поражено российскими лётчиками в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что удар авиабомбой ФАБ-3000 нанёс экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.
«Получив подтверждение об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», - заключили в военном ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 ударили по личному составу и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru