Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области

Истребитель-бомбардировщик ВКС РФ Су-34 нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

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В ведомстве говорится, что удар по разведанным целям был нанесён с помощью бомб ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции.

«По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата в небе над Курской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:СпецоперацияВСУМинобороны РФКурская ОбластьСу-34

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