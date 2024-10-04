Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области

В ведомстве говорится, что удар по разведанным целям был нанесён с помощью бомб ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции.

«По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата в небе над Курской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

