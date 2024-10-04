Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области
Истребитель-бомбардировщик ВКС РФ Су-34 нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ведомстве говорится, что удар по разведанным целям был нанесён с помощью бомб ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции.
«По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата в небе над Курской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru