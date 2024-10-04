Губернатор Смирнов: Российские военные приступили к разминированию Курской области

Инженерные войска Вооруженных сил России приступили к разминированию Курской области на фоне атак ВСУ, заявил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов.

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По мнению главы региона, это даст возможность обеспечить защиту населения и ускорить восстановление инфраструктуры.

Смирнов добавил, что обсудил возможность создания в регионе центра разминирования для решения оперативных задач с начальником инженерных войск Юрием Ставицким.

Ранее два российских БТР-82 разгромили колонну из 19 бронеавтомобилей ВСУ в Курской области.

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ФОТО: РИА Новости
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