Су-27 поднялся в воздух из-за американского бомбардировщика над Польшей
24 сентября 202021:32
Святослав Павлов
Минобороны РФ заявило, что российский истребитель Су-27 поднимался в воздух из-за полета американского бомбардировщика B-52H над территорией Польши.
По данным российского военного ведомства, самолет ВВС США приближался к границе РФ.
Сообщается, что Су-27 провел патрулирование вдоль границы РФ и не допустил нарушения воздушного пространства страны.
Около недели назад российский истребитель Су-27 поднимался на перехват американского самолета-разведчика, а вместе с ним и самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» над Черным морем.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 595 / сут.
Умерли
19 948+149 / сут.
Выздоровели
930 тыс.+6 130 / сут.
- РФ и Куба обсудят возобновление авиасообщения
- Су-27 поднялся в воздух из-за американского бомбардировщика над Польшей
- Министр экономики ФРГ поддержал «Северный поток-2»
- В Госдуме предложили увеличить штраф за повторный ложный вызов скорой
- Племянница Трампа подала на него в суд за мошенничество
24 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru