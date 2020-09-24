Су-27 поднялся в воздух из-за американского бомбардировщика над Польшей

Сообщается, что Су-27 провел патрулирование вдоль границы РФ и не допустил нарушения воздушного пространства страны.

Около недели назад российский истребитель Су-27 поднимался на перехват американского самолета-разведчика, а вместе с ним и самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» над Черным морем.





