Су-27 поднялся в воздух из-за американского бомбардировщика над Польшей

Минобороны РФ заявило, что российский истребитель Су-27 поднимался в воздух из-за полета американского бомбардировщика B-52H над территорией Польши.

По данным российского военного ведомства, самолет ВВС США приближался к границе РФ.

Российские истребители перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем

Сообщается, что Су-27 провел патрулирование вдоль границы РФ и не допустил нарушения воздушного пространства страны.

Около недели назад российский истребитель Су-27 поднимался на перехват американского самолета-разведчика, а вместе с ним и самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» над Черным морем.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВКС РФВВС СШАСу-27
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