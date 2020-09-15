Российские истребители перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем

Российские истребители поднимались на перехват стратегического бомбардировщика B-1В Lancer ВВС США над акваториями Берингового и Охотского морей. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

«Американца» сопровождали МиГ-31 авиации Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа.

В понедельник российские истребители перехватили сразу три стратегических бомбардировщика B-52 ВВС США над Чёрным морем, передаёт RT.

Такие бомбардировщики в конце августа отрабатывали нанесение «авиаударов» крылатыми ракетами по территории РФ, отмечал главком ВКС России Сергей Суровикин. Приближение самолётов НАТО к российским рубежам чревато нежелательными инцидентами, предупреждал он.

