Российские истребители перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем
Российские истребители поднимались на перехват стратегического бомбардировщика B-1В Lancer ВВС США над акваториями Берингового и Охотского морей. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщили в Минобороны РФ.
«Американца» сопровождали МиГ-31 авиации Тихоокеанского флота и Су-35с Восточного военного округа.
В понедельник российские истребители перехватили сразу три стратегических бомбардировщика B-52 ВВС США над Чёрным морем, передаёт RT.
Такие бомбардировщики в конце августа отрабатывали нанесение «авиаударов» крылатыми ракетами по территории РФ, отмечал главком ВКС России Сергей Суровикин. Приближение самолётов НАТО к российским рубежам чревато нежелательными инцидентами, предупреждал он.
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