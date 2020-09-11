Су-27 поднимался на перехват американских самолетов над Черным морем

Отмечается, что Су-27 приблизился на безопасное расстояние и идентифицировал воздушные цели как военные самолеты США. Нарушения границы России американскими самолетами допущено не было.

Ранее главком ВКС РФ Сергей Суровикин заявил, что американские стратегические бомбардировщики В-52Н отрабатывали удары по России на учениях.

