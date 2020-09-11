Су-27 поднимался на перехват американских самолетов над Черным морем
Национальный центр управления обороной РФ заявил, что российский истребитель Су-27 поднимался на перехват американского самолета-разведчика, а вместе с ним и самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» над Черным морем.
Как рассказали в центре журналистам, российские средства ПВО зафиксировали приближающиеся к границе страны две воздушные цели. Тогда в воздух был поднят российский истребитель Су-27.
Отмечается, что Су-27 приблизился на безопасное расстояние и идентифицировал воздушные цели как военные самолеты США. Нарушения границы России американскими самолетами допущено не было.
Ранее главком ВКС РФ Сергей Суровикин заявил, что американские стратегические бомбардировщики В-52Н отрабатывали удары по России на учениях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru