Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией

По его словам, отказаться от учений в Белоруссии потребовали в ЕС.

Как сообщает агентство Танюг, по словам министра, Сербия не будет приниматься участия в военных учениях ни с ОДКБ, ни с НАТО.



Ранее Минобороны Белоруссии сообщало, что военные России и Сербии прибудут в республику 10-15 сентября на совместные учения.



