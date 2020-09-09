Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией

Власти Сербии решили заморозить совместные военные учения с Россией и Белоруссией, заявил министр обороны республики Александар Вулин.

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По его словам, отказаться от учений в Белоруссии потребовали в ЕС.

Как сообщает агентство Танюг, по словам министра, Сербия не будет приниматься участия в военных учениях ни с ОДКБ, ни с НАТО.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщало, что военные России и Сербии прибудут в республику 10-15 сентября на совместные учения.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Военные УченияБелоруссияСербия
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