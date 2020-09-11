Бомбардировщики США отрабатывают удары по России

Главком ВКС РФ Сергей Суровикин заявил, что американские стратегические бомбардировщики В-52Н отрабатывали удары по России на учениях.

По словам главкома, бомбардировщики США провели тренировки по применению крылатых ракет по объектам на территории РФ над акваторией центральной части Черного моря и территорией Эстонии.

«Одновременно два B-52H, действуя с континентальной части США, отрабатывали схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады», - подчеркнул Суровикин на брифинге для иностранных военных атташе.

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Он также рассказал, что 28 августа на учениях Allied Sky четыре B-52H выполняли полеты над территориями 28 стран НАТО. По его словам, бомбардировщики прикрывали порядка 40 самолетов авиации 12 стран альянса.

Ранее несколько десятков российских самолетов, в том числе десять противолодочных Ту-142, были подняты во время учений в небо в дальней морской зоне, их сопроводили истребители НАТО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВКС РФВВС США
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