Бомбардировщики США отрабатывают удары по России

Главком ВКС РФ Сергей Суровикин заявил, что американские стратегические бомбардировщики В-52Н отрабатывали удары по России на учениях.

По словам главкома, бомбардировщики США провели тренировки по применению крылатых ракет по объектам на территории РФ над акваторией центральной части Черного моря и территорией Эстонии.

«Одновременно два B-52H, действуя с континентальной части США, отрабатывали схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады», - подчеркнул Суровикин на брифинге для иностранных военных атташе.