Рогов: На Запорожском направлении выявили около десяти диверсионных групп ВСУ за два дня
Около десяти украинских диверсионно-разведывательных групп были обнаружены за последние два дня на Запорожском направлении. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в стриме RT «Летучка».
«За последние два дня было выявлено около десяти таких диверсионно-разведывательных групп», — отметил чиновник.
Рогов подчеркнул, что ДРГ удалось обнаружить благодаря беспилотникам и квадрокоптерам. Диверсанты были ликвидированы.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские десантники обнаружили диверсионно-разведывательные группы ВСУ и замаскированную бронированную технику, напоминает Свободная пресса. Военнослужащие ударили по противнику артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами.
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