Стремоусов заявил о стягивании ВСУ техники НАТО на херсонское направление
Украинские войска используют большое количество техники из стран НАТО на херсонском направлении. Об этом рассказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в беседе с ТАСС.
«Да, их очень много, очень большое количество натовской техники, и турецкие какие-то машины, какие-то танки у них. Они лезут, они превосходят по количеству людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть», — сообщил чиновник.
Стремоусов отметил, что ежедневно на херсонском направлении гибнут более 300 украинских бойцов, однако «они лезут, эти танки».
Между тем член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинская сторона стянула в регион больше войск, чем за все время российской спецоперации, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru