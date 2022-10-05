Стремоусов рассказал о перегруппировке ВС России в Херсонской области

Путин утвердил ратификацию договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ СМИ: Власти Австрии предложили провести на ее территории российско-украинские переговоры Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам Сотрудники IT-компаний лишатся отсрочки от мобилизации, если организацию исключат из реестра аккредитованных Марина Овсянникова отказалась соблюдать домашний арест