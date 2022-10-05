Стремоусов рассказал о перегруппировке ВС России в Херсонской области

Российская армия проводит перегруппировку в Херсонской области, готовясь нанести удар по украинским военным. Об этом рассказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости.

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«Российская армия проводит маневры. Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар», — сообщил чиновник.

Стремоусов добавил, что продвижение украинских сил вглубь региона остановлено, пишет Ura.ru.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области заявил, что Вооруженным силам Украины не удастся зайти в Херсон. По словам Стремоусова, захватывая села в регионе, ВСУ «затягивают на своей шее удавку», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРегионыВооруженные Силы РФХерсон
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