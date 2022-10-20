Стремоусов заявил о планах освободить Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области
Российские войска вслед за Херсонской областью освободят от Вооруженных сил Украины еще три региона. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск», — цитирует чиновника РИА Новости.
Ранее власти Херсонской области заявили, что российская армия готова отразить удары противника в регионе и перейти в наступление, напоминает Ura.ru. Мирных жителей призвали покинуть регион из-за угрозы обстрелов со стороны ВСУ, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru