Пушилин заявил об активизации ВСУ на Угледарском направлении

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что фиксируется активизация украинских войск на направлении Угледара.

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По его словам, ситуация контролируется, а на отдельных участках союзные силы даже продвигаются вперёд.

«Ситуация является контролируемой, во многом это заслуга наших героических ребят, которые понимают всю сложность ситуации, но на отдельных участках продвигаются и вперёд. Это происходит не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее есть определённая положительная тенденция», - сказал Пушилин.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов выразил надежду, что действия Вооружённых сил РФ в ходе спецоперации на Украине приобретут более решительный характер, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУДНРДенис Пушилин
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