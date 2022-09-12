Пушилин заявил об активизации ВСУ на Угледарском направлении

В результате удара по пограничному пункту в Белгородской области один человек погиб и четверо ранены

Многодетным гражданам могут дать право поступить в мобилизационный резерв

Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы

Россияне стали чаще ездить в Дагестан и Мурманскую область