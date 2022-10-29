Стремоусов: Российская армия держит оборону под Херсоном

«Пока никуда никто не перемещается. Идут постоянные попытки ... прорваться на территорию Херсонской области, но шансы у них очень слабые. Наши войска все попытки пресекают», — заявил чиновник.

Стремоусов добавил, что на линии фронта на севере области и Николаевском направлении идут артиллерийские дуэли.

