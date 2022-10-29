Стремоусов: Российская армия держит оборону под Херсоном
Российские военные держат оборону и пресекают попытки украинской армии прорваться в Херсонскую область. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
«Пока никуда никто не перемещается. Идут постоянные попытки ... прорваться на территорию Херсонской области, но шансы у них очень слабые. Наши войска все попытки пресекают», — заявил чиновник.
Стремоусов добавил, что на линии фронта на севере области и Николаевском направлении идут артиллерийские дуэли.
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