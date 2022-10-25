Стремоусов: Фронт на херсонском направлении держится стабильно

Чиновник указал, что быстрые победы противника в «серой зоне» закончились, отмечает «Свободная пресса».

«Фронт держится стабильно и постоянно укрепляется», — сообщил Стремоусов в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, украинские войска потеряли несколько тысяч человек на николаевском направлении со стороны Посад-Покровского и несут большие потери на криворожском направлении.

Кроме того, Стремоусов сообщил, что власти Херсона фиксируют все действия спящих ячеек в регионе, виновные будут наказаны «по законам военного времени».

