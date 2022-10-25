Стремоусов: Фронт на херсонском направлении держится стабильно
Фронт на херсонском направлении укрепляется, ситуация на линии боевого соприкосновения стабильна. Об этом заявил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Чиновник указал, что быстрые победы противника в «серой зоне» закончились, отмечает «Свободная пресса».
«Фронт держится стабильно и постоянно укрепляется», — сообщил Стремоусов в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, украинские войска потеряли несколько тысяч человек на николаевском направлении со стороны Посад-Покровского и несут большие потери на криворожском направлении.
Кроме того, Стремоусов сообщил, что власти Херсона фиксируют все действия спящих ячеек в регионе, виновные будут наказаны «по законам военного времени».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 578 / сут.
Умерли
390 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+12 912 / сут.
- Король Великобритании принял отставку Трасс
- Новый курс истории появится в школах РФ
- Кириенко заявил, что в зоне спецоперации идёт сражение за русский мир
- Сбербанк рассказал о крупнейшей в своей истории кибератаке
- Премьер Норвегии выступил за поддержание контактов с Россией
- ЕС срочно выделит Украине €1 млрд для восстановления энергоснабжения
- Макрон призвал США сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта
- WhatsApp пришёл в себя после глобального сбоя
- СМИ: Магазины Zara в России останутся с названием «Новая мода»
- Станция метро загорелась в центре Стамбула
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru