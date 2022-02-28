«Повсеместно нужны комендатуры»: Стрелков призвал пополнить российские войска на Украине

Противник скоро «придет в себя», и потребуются дополнительные силы для контроля за территориями, заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.

«Нужно думать о срочном пополнении российских войск на Украине, это не связано с теми потерями, которые понесены. Это связано с тем, что нужно просто больше подразделений и соединений, особенно для контроля за освобожденными районами. Необходимо создавать военные комендатуры повсеместно, создавать комендантские батальоны и роты. Нужна частичная мобилизация», - отметил Стрелков.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Украинский лидер Владимир Зеленский следом объявил о введении в стране военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

