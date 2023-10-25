Путин провёл тренировку стратегических сил сдерживания РФ

К учениям привлекались средства наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.

С космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке была выпущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс», а из акватории Баренцева моря с атомной ракетной подлодки стратегического назначения «Тула» осуществлён пуск баллистической ракеты «Синева».

Также в тренировке участвовали самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

«Задачи, спланированные в ходе тренировки, выполнены в полном объёме», - указали в Кремле.

Ранее Госдума РФ приняла сразу во втором и окончательном, третьем, чтении закон, который предполагает отзыв российской стороной ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

