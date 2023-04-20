Стало известно об отставке командующего Тихоокеанским флотом

Как сообщил Юрий Трутнев, адмирал получил назначение на новую должность. Он станет главой штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Авакянц командовал флотом с 2012 года. Имя нового командующего стратегическим объединением не называется.

14 апреля глава Минобороны сообщил о начале внезапной проверки на ТОФ. Флот был поднят по тревоге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

