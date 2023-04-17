Завершающий этап проверки на Тихоокеанском флоте начнется 18 апреля

Глава Минобороны сообщил о начале внезапной проверки на ТФ 14 апреля. Флот был поднят по тревоге и начал приведение в высшую степень боеготовности, напоминает «Свободная пресса». Цель проверки — нарастить способность решать задачи по борьбе с агрессией вероятного противника, пишет РИА ФАН.

«С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки ... отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков», — доложил министр президенту Владимиру Путину.

Корабельные ударные группировки будут работать совместно с береговыми ракетными дивизионами. Кроме того, ТФ отработает поиск и уничтожение подводных лодок и корабельных группировок противника, проведет артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям.

