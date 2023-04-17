Завершающий этап проверки на Тихоокеанском флоте начнется 18 апреля
Завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота РФ начнется 18 апреля. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Глава Минобороны сообщил о начале внезапной проверки на ТФ 14 апреля. Флот был поднят по тревоге и начал приведение в высшую степень боеготовности, напоминает «Свободная пресса». Цель проверки — нарастить способность решать задачи по борьбе с агрессией вероятного противника, пишет РИА ФАН.
«С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки ... отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков», — доложил министр президенту Владимиру Путину.
Корабельные ударные группировки будут работать совместно с береговыми ракетными дивизионами. Кроме того, ТФ отработает поиск и уничтожение подводных лодок и корабельных группировок противника, проведет артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru