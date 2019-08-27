Ядреный «Тюльпан». Аналитик рассказал, зачем вернули в строй самый мощный миномет

По словам эксперта, миномет, разработанный еще в советское время, сейчас проходит модернизацию.

«Сейчас модернизация будет заключаться в радикальном обновлении системы управления огнем, чтобы каждый миномет мог самостоятельно занимать огневую позицию, проводить стрельбу и затем уходить с позиции. Мы видели это на примере предыдущих модернизаций артиллерийских систем», - сказал Мураховский.

Ранее Виктор Мураховский рассказал в эфире НСН, для чего Минобороны понадобился новый патрон в калибре .338 Lapua Magnum.

