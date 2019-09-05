Вашингтон заявил об очередных испытаниях новой ракеты

В свою очередь исполняющий обязанности главкома сухопутных войск США Райан Маккарти заявил, что Вашингтон может развернуть новые ракеты уже в начале следующего года, передает RT.

В начале августа официально ДРСМД официально прекратил свое действие по инициативе Вашингтона. При этом в США обвинили Россию в том, что Москва якобы нарушала договор.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о том, что судя по оперативности, с которой американцы провели испытания новой ракеты, ее разработку они начали уже давно.

