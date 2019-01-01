Стали известны сроки постановки на вооружение С-500 в России
Зенитчик и парламентарий рассказали в эфире НСН, когда в Российской Армии появится зенитно-ракетная система (ЗРС) С-500.
Бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев рассказал НСН о подготовке С-500 к производству и постановке на вооружение.
«Все приемо-сдаточные испытания всех радио-локационных средств проведены и закончены. Сейчас продолжаются работы над стартовой автоматикой, непосредственно ракетой, стрельбовым каналом. Организационно они должны завершиться до 2020 года – к моменту принятия С-500 на вооружение по плану», - пояснил эксперт.
Он рассказал о преимуществах С-500.
«Этот комплекс может сочетать в себе два режима работы. С-500 может применяться для поражения аэродинамических целей на высотах до 30 км и дальности до 400 км: самолетов, крылатых ракет. Также ЗРС С-500 способен уничтожать блоки баллистических ракет на нисходящей траектории полета, баллистические ракеты средней дальности на активном участке полета, противоспутниковое оружие на высоте до 180 км. На такой высоте в разряженном пространстве будет применяться минимальное количество взрывчатки и поражающих элементов. Но этого будет достаточно, чтобы нанести непоправимый вред космическому объекту противника.
В перспективе для тактических целей С-500 в комплексе с разрабатываемой системой эшелонированной территориальной системой противоракетной обороны А-235 (Нудоль) и ракетой дальнего перехвата ПСР-1М, которая проходит сейчас испытания, может уже прикрывать не только центральную часть России, организовывать ПВО и ПРО Москвы, но и нестратегическую противоракетную оборону важных объектов на территории всей страны», - сообщил Сергей Хатылев.
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН отметил, что производство С-500 является ответом России на выход США из Договора РСМД и должно обеспечить обороноспособность нашей страны.
«К великому сожалению, мы вынуждены предпринимать шаги по созданию новых видов вооружения в качестве ответа на выход Соединенных Штатов Америки из ДРСМД. Мы их делаем в рамках Стратегии национальной безопасности, направленной на укрепление обороноспособности нашей страны с учетом внешних вызовов. Подчеркну, ни копейки лишней на производство С-500 не потрачено. Мы исходим из сформированного бюджета. Я бы назвал 2020-2021 год для постановки ЗРС на вооружение в Российскую Армию», - заявил парламентарий.
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