Стали известны сроки постановки на вооружение С-500 в России

Он рассказал о преимуществах С-500.

«Этот комплекс может сочетать в себе два режима работы. С-500 может применяться для поражения аэродинамических целей на высотах до 30 км и дальности до 400 км: самолетов, крылатых ракет. Также ЗРС С-500 способен уничтожать блоки баллистических ракет на нисходящей траектории полета, баллистические ракеты средней дальности на активном участке полета, противоспутниковое оружие на высоте до 180 км. На такой высоте в разряженном пространстве будет применяться минимальное количество взрывчатки и поражающих элементов. Но этого будет достаточно, чтобы нанести непоправимый вред космическому объекту противника.

В перспективе для тактических целей С-500 в комплексе с разрабатываемой системой эшелонированной территориальной системой противоракетной обороны А-235 (Нудоль) и ракетой дальнего перехвата ПСР-1М, которая проходит сейчас испытания, может уже прикрывать не только центральную часть России, организовывать ПВО и ПРО Москвы, но и нестратегическую противоракетную оборону важных объектов на территории всей страны», - сообщил Сергей Хатылев.