Эксперт высмеял страх немецких СМИ перед российским «оружием Судного дня»

Самой быстрой ракетой в мире назвало германское издание Stern российскую противоракету ПРС-1М. По мнению немцев, ракету можно назвать «настоящим оружием конца света».

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН посчитал такие заявления спекуляциями.

«Противоракетная система не может быть «оружием Судного дня» по той простой причине, что она противоракетная. Она уничтожает баллистические ракеты. Уничтожить город она не в состоянии. По всей видимости, они имеют в виду ракетную систему, которая недавно у нас прошла испытания – А-235. У нее три эшелона перехвата, судя по данным, которые опубликованы. С таким же успехом «оружием Судного дня» можно назвать и американскую систему стратегической ПРО, которую они развертывают. Это просто громкие названия, не несущие реального содержания», - сказал он.

Ранее Сивков рассказал НСН, какими характеристиками может обладать новейший российский противоракетный комплекс.

