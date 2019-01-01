Эксперт рассказал, какой должна быть новая российская противоракета
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук в эфире НСН предположил, какими могут быть характеристики новой противоракетной системы.
Министерство обороны обнародовало видеосъемку испытаний новой ракеты системы ПРО. Пуски проводились на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. В ведомстве сообщили, что ракета смогла подтвердить все заложенные характеристики, поразив условную цель с заданной точностью.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН предположил, какими могут быть характеристики новой противоракетной системы.
«Эта ракета не первый раз проходит испытания. Она идет на замену тем ракетам, который сейчас стоят на вооружении стратегических ПРО России, прикрывающих московский промышленный район. Характеристики этой ракеты являются секретной информацией. Можно только предположить, что по аналогии с американскими системами наши, наверняка, отказались от применения ядерной боевой части, как это было ранее, потому что ядерная боевая часть после первого подрыва осложняет работу остальных боеголовок.
Могу предположить, что там применена инертная боевая часть, выстреливающая навстречу боеголовке серию поражающих элементов стреловидного типа. Ракета, наверняка, гиперзвуковая, скорость полета, могу предположить должна измеряться пятью-шестью Махами, может, даже больше. Дальность поражения этой ракеты должна обеспечивать недопущение попадания сбитой баллистической ракеты на территорию московского промышленного района. То есть перехват цели она должна обеспечивать на расстоянии порядка 1000 км. Такие характеристики у нее могут быть», - подытожил он.
Ранее Константин Сивков рассказал НСН, какие задачи будут стоять перед боевыми лазерными комплексами «Пересвет».
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