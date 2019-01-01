Эксперт рассказал, какой должна быть новая российская противоракета

«Эта ракета не первый раз проходит испытания. Она идет на замену тем ракетам, который сейчас стоят на вооружении стратегических ПРО России, прикрывающих московский промышленный район. Характеристики этой ракеты являются секретной информацией. Можно только предположить, что по аналогии с американскими системами наши, наверняка, отказались от применения ядерной боевой части, как это было ранее, потому что ядерная боевая часть после первого подрыва осложняет работу остальных боеголовок.

Могу предположить, что там применена инертная боевая часть, выстреливающая навстречу боеголовке серию поражающих элементов стреловидного типа. Ракета, наверняка, гиперзвуковая, скорость полета, могу предположить должна измеряться пятью-шестью Махами, может, даже больше. Дальность поражения этой ракеты должна обеспечивать недопущение попадания сбитой баллистической ракеты на территорию московского промышленного района. То есть перехват цели она должна обеспечивать на расстоянии порядка 1000 км. Такие характеристики у нее могут быть», - подытожил он.

Ранее Константин Сивков рассказал НСН, какие задачи будут стоять перед боевыми лазерными комплексами «Пересвет».

