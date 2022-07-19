США успешно испытали гиперзвуковое оружие
США провели успешные испытания гиперзвукового оружия. Об этом сообщили в Управлении перспективных исследовательских проектов Пентагона.
По данным американского военного ведомства, ракета в пять раз превысила скорость звука, сообщает телеканал «360». Класс испытанного снаряда не уточняется.
Носитель создан компанией Raytheon Technologies, пишет RT. Ракета стала третьим оружием от этого производителя, испытанным с 2013 года.
В конце июня Пентагон сообщил о неудачном испытании гиперзвуковой ракеты, по данным ведомства, отказ произошел после включения двигателя.
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