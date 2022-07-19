США успешно испытали гиперзвуковое оружие

По данным американского военного ведомства, ракета в пять раз превысила скорость звука, сообщает телеканал «360». Класс испытанного снаряда не уточняется.

Носитель создан компанией Raytheon Technologies, пишет RT. Ракета стала третьим оружием от этого производителя, испытанным с 2013 года.

В конце июня Пентагон сообщил о неудачном испытании гиперзвуковой ракеты, по данным ведомства, отказ произошел после включения двигателя.

