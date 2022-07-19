США успешно испытали гиперзвуковое оружие

США провели успешные испытания гиперзвукового оружия. Об этом сообщили в Управлении перспективных исследовательских проектов Пентагона.

В США взорвалась твердотопливная ракета для выведения спутников

По данным американского военного ведомства, ракета в пять раз превысила скорость звука, сообщает телеканал «360». Класс испытанного снаряда не уточняется.

Носитель создан компанией Raytheon Technologies, пишет RT. Ракета стала третьим оружием от этого производителя, испытанным с 2013 года.

В конце июня Пентагон сообщил о неудачном испытании гиперзвуковой ракеты, по данным ведомства, отказ произошел после включения двигателя.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПентагонГиперзвуковое ОружиеСША
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