США разместят эскадрилью разведывательных беспилотников в Польше

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали договор о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.

Также в совместной декларации об оборонном сотрудничестве предусматривается создание инфраструктуры для обеспечения присутствия «боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения», сообщает RT.

Кроме того, в документе идет речь о перспективе увеличения численности военнослужащих в Польше на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысяч.

Варшава, в свою очередь, подготовит всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества военных, передает РЕН ТВ.