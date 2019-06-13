США разместят эскадрилью разведывательных беспилотников в Польше
Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали договор о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.
Также в совместной декларации об оборонном сотрудничестве предусматривается создание инфраструктуры для обеспечения присутствия «боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения», сообщает RT.
Кроме того, в документе идет речь о перспективе увеличения численности военнослужащих в Польше на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысяч.
Варшава, в свою очередь, подготовит всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества военных, передает РЕН ТВ.
Напомним, что в ходе совместной пресс-конференции по итогам визита президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон польский лидер заявил о «недружелюбном имперском лице России». При этом президент Трамп выразил надежду на «прекрасные отношения с Россией».
Ранее стало известно, что самолет EC-130H Compass Call ВВС США прибыл нa aвиaбaзу в Польше. По данным aмерикaнских ВВС в Европе, сaмолет будет зaдействовaн в совместных учениях с польскими военными. Вместе с комплексом вооружений в Польшу прибыли члены технической комaнды и оборудовaние.
Герой РФ, Заслуженный лётчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в беседе с НСН опроверг потенциальную угрозу для России от использования самолета ВВС США в ходе учений в Польше.
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