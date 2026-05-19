США проведут испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III
США проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая способна нести ядерный заряд. Об этом говорится в сообщении 30 крыла американских космических сил, расположенного на базе «Ванденберг» в Калифорнии.
«Испытательный пуск невооруженной... ракеты Minuteman III... запланирован 20 мая в промежутке от 00.01 по 6.01 по тихоокеанскому времени (10.01 - 16.01 мск)», - указали в ведомстве.
Как отметило командование, такие тесты проводятся регулярно и не связаны с текущей международной обстановкой.
Между тем Россия успешно запустила новейшую жидкостную континентальную баллистическую ракету «Сармат», пишет Ura.ru.
