США отрицают, что в Ормузском проливе иранские ВМС принудили всплыть американскую подлодку

Командование Пятого флота ВМС США в своих соцсетях распространило заявление, в котором говорится об отсутствии американских подводных лодок в районе Ормузского пролива.

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Также отмечается, что утверждения иранских моряков о том, что они вынудили подняться на поверхность субмарину «Флорида», не соответствует действительности.

«Никакая американская подлодка в последнее время не проходила через Ормузский пролив. Заявление Ирана - очередная дезинформация, дестабилизирующая регион», - указали в сообщении Пятого флота ВМС США.

Ранее иранское агентство Tasnim со ссылкой на командующего иранскими ВМС вице-адмирала Шахрама Ирани заявило, что иранская подводная лодка «Фатех» вынудила подлодку «Флорида» всплыть на поверхность в Ормузском проливе, сообщает RT.

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